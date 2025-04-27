Верховный суд Украины утвердил решение о лишении Коломойского гражданства

Верховный суд Украины подтвердил законность указа главы киевского режима Владимира Зеленского о лишении олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, пишет «Зеркало недели».
«Верховный суд Украины оставил в силе указ Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский потерял гражданство Украины», — сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее сообщалось, что олигарх подал жалобу в Верховный суд на указ Владимира Зеленского о лишении гражданства.
Отметим, причиной стало наличие у Коломойского израильского гражданства в 1995 году. По действующему законодательству Украины этот факт является основанием для лишения украинского гражданства. Коломойский в своей жалобе указал, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд не принял во внимание доводы олигарха, указав, что тот не предпринял никаких шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновленного законодательства Украины в 2001 году.
Игорь Коломойский с 2022 года находится под следствием на Украине. В сентябре 2023 года олигарху объявили обвинение в подделке документов на перевод средств, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также в организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах. В мае 2024 года Коломойскому предъявили обвинение по делу о заказном убийстве адвоката, ему грозит пожизненное заключение.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.