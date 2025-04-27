Верховный суд Украины утвердил решение о лишении Коломойского гражданства

Отметим, причиной стало наличие у Коломойского израильского гражданства в 1995 году. По действующему законодательству Украины этот факт является основанием для лишения украинского гражданства. Коломойский в своей жалобе указал, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд не принял во внимание доводы олигарха, указав, что тот не предпринял никаких шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновленного законодательства Украины в 2001 году.