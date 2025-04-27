Шесть украинских БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские БПЛА были уничтожены вечером в воскресенье — с 20:50 до 22:00 по московскому времени.
«Уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря», — отметили в военном ведомстве.
Утром 27 апреля над Крымом также был уничтожен украинский беспилотник.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили пять украинских дронов над Брянской областью.