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Шесть украинских БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем

Беспилотники ВСУ уничтожены в период с 20:50 до 22:00.
Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были уничтожены вечером в воскресенье — с 20:50 до 22:00 по московскому времени.

«Уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря», — отметили в военном ведомстве.

Утром 27 апреля над Крымом также был уничтожен украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили пять украинских дронов над Брянской областью.