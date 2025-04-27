Крутой сказал, что амнистия 2025 в Беларуси коснется в первую очередь уязвимых категорий

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что амнистия 2025 в Беларуси коснется в первую очередь уязвимых категорий.
По его словам, поручение в кратчайший срок подготовить законопроект об амнистии-2025 в связи 80-летием Победы президент Беларуси Александр Лукашенко дал, знакомясь с планом мероприятий к 9 Мая.
— Это еще один акт гуманизма со стороны нашего Президента. У нас и так за последние 30 лет количество людей, отбывающих наказание непосредственно в тюрьмах, сократилось в 2 раза, — заметил Крутой.
Глава Администрации также сказал, что Лукашенко «попросил те 20 тысяч человек, которые сегодня содержатся [в местах лишения свободы], еще раз проанализировать по категориям преступлений, которые они совершили».
— И в первую очередь уделить внимание уязвимым категориям, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
По его словам, правоохранительные органы комплексно проанализировали буквально каждого человека.
— То, что амнистия в той или иной мере коснется 8 — 9 тысяч человек — это очень серьезная цифра, — обозначил Крутой.
Мы уже писали, что ждать от амнистии к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
А ранее Лукашенко обещал реанимацию регионов, за счет которых будет развиваться Беларусь.
Тем временем министр подозревает, что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь.
А депутат Азаренок высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.