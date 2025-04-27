Москвичей предупредили об усилении ветра 28 апреля

Главное управление МЧС по Москве настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. Особое внимание стоит уделить парковке автомобилей — выбирайте места вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам советуют избегать нахождения рядом с рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Водителям необходимо проявлять повышенную внимательность на дорогах, а родителям — не оставлять детей без присмотра.
Ранее в Уфе упавшая из-за ветра вывеска кафе едва не убила школьника. Ребёнка экстренно госпитализировали с травмой. Врачи диагностировали у него рассечение головы.