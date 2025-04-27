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Москвичей предупредили об усилении ветра 28 апреля

Москвичам и гостям столицы стоит подготовиться к непогоде. По данным МЧС, 28 апреля с 10:00 и до конца дня в столице прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с (54 км/ч). Возможны падения веток деревьев, обрушения слабо закреплённых конструкций и другие неприятные последствия.

Источник: Life.ru

Главное управление МЧС по Москве настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. Особое внимание стоит уделить парковке автомобилей — выбирайте места вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам советуют избегать нахождения рядом с рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Водителям необходимо проявлять повышенную внимательность на дорогах, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Уфе упавшая из-за ветра вывеска кафе едва не убила школьника. Ребёнка экстренно госпитализировали с травмой. Врачи диагностировали у него рассечение головы.