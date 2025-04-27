Москвичей предупредили об усилении ветра 28 апреля

Москвичам и гостям столицы стоит подготовиться к непогоде. По данным МЧС, 28 апреля с 10:00 и до конца дня в столице прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с (54 км/ч). Возможны падения веток деревьев, обрушения слабо закреплённых конструкций и другие неприятные последствия.