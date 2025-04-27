Гендиректор Роскосмоса Баканов: новая станция ГЛОНАСС появится в Венесуэле

Россия собирается расширять сеть наземных корректирующих станций навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, в скором времени еще одна появится в Венесуэле, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Скорее всего, в мае или июне мы откроем еще одну дополнительную в Венесуэле», — приводит его слова «Интерфакс».
Баканов пояснил, что дополнительные корректирующие станции обеспечат востребованность российских навигационных услуг в Латинской Америке. Глава Роскосмоса также пообещал, что корпорация будет работать со странами региона для обеспечения качества ГЛОНАСС для потребителей.
Профессор Университета Бразилиа Джованни Борджес подчеркнул важность работы с РФ, так как это дает возможность доступа к данным, которые получают российские станции, и включает Бразилию в общую систему.
Глава Роскосмоса вместе с президентом Бразильского космического агентства Марко Антонио Шамоном побывал на российских квантово-оптической и радиотехнической станциях на территории университета в столице Бразилии. Отмечается, что всего в этой стране находятся четыре квантово-оптические станции, еще одна размещена на Кубе и две в ЮАР.
Ранее Дмитрий Баканов заявил, что с NASA достигнута договоренность о синхронизации сроков завершения работ на МКС.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями политехнического университета в Харбине в мае 2024 года заявил, что гордится российской системой ГЛОНАСС.