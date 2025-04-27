Гендиректор Роскосмоса Баканов: новая станция ГЛОНАСС появится в Венесуэле

Глава Роскосмоса вместе с президентом Бразильского космического агентства Марко Антонио Шамоном побывал на российских квантово-оптической и радиотехнической станциях на территории университета в столице Бразилии. Отмечается, что всего в этой стране находятся четыре квантово-оптические станции, еще одна размещена на Кубе и две в ЮАР.