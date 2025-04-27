Два игрока Рожков и Дзиов покинули поле на носилках в матче РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил травму ноги после столкновения с игроком казанского «Рубина» Ильей Рожковым во время матча РПЛ.
Инцидент произошел в конце первого тайма. На кадрах видно, что футболисты ударились ногами, при этом конечность Дзиова вывернулась в неестественном положении.
В результате Рожкова унесли на носилках, а Дзиов покинул поле на электромобиле.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание в матче против «Факела». На 60-й минуте игры после столкновения с соперником спортсмен неудачно приземлился, ударившись о газон.
Его унесли с поля на носилках. Футболиста заменил Даниил Одоевский.