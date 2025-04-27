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Два игрока Рожков и Дзиов покинули поле на носилках в матче РПЛ

Илья Рожков и Макс Дзиов получили травмы из-за столкновения и не смогли продолжить встречу.

Источник: Аргументы и факты

Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил травму ноги после столкновения с игроком казанского «Рубина» Ильей Рожковым во время матча РПЛ.

Инцидент произошел в конце первого тайма. На кадрах видно, что футболисты ударились ногами, при этом конечность Дзиова вывернулась в неестественном положении.

В результате Рожкова унесли на носилках, а Дзиов покинул поле на электромобиле.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание в матче против «Факела». На 60-й минуте игры после столкновения с соперником спортсмен неудачно приземлился, ударившись о газон.

Его унесли с поля на носилках. Футболиста заменил Даниил Одоевский.