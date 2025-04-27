Французский политик Флориан Филиппо указал на то, что на Западе предпочитают не комментировать провалы Зеленского, а потому замалчивают успехи российских вооруженных сил. В частности, во французском информационном поле крайне мало обсуждается освобождение российскими войсками Курской области.
«Французам об этом не говорят или мало говорят, или наполовину ставят под сомнение, потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив», — сказал Филиппо во время общения с журналистами, назвав при этом распространение Западом лжи о России «дебильной» пропагандой.
Ранее сайт KP.RU писал, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области.
Также сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с обращением после освобождения региона от боевиков Вооруженных сил Украины. Подробности здесь.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о роли Северной Кореи в освобождении Курской области.