Филиппо: В Париже замалчивают освобождение Курской области от ВСУ

«Французам об этом не говорят или мало говорят, или наполовину ставят под сомнение, потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив», — сказал Филиппо во время общения с журналистами, назвав при этом распространение Западом лжи о России «дебильной» пропагандой.