Маск рассказал, когда роботы-хирурги заменят врачей

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал Маск, ответив на пост блогера Марио Науфала. Изначально речь шла о быстром прогрессе робототехники в сфере хирургии.