Маск рассказал, когда роботы-хирурги заменят врачей

Илон Маск владеет нейротехнологической компанией Neuralink.
Американский миллиардер Илон Маск уверен, что в течение ближайших пяти лет роботы смогут заменить врачей-хирургов. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.
«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал Маск, ответив на пост блогера Марио Науфала. Изначально речь шла о быстром прогрессе робототехники в сфере хирургии.
Ранее Владимир Путин сравнил Илона Маска с легендарным советским конструктором Сергеем Королевым. По мнению президента РФ, такие люди появляются крайне редко.