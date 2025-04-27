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Маск рассказал, когда роботы-хирурги заменят врачей

Американский миллиардер Илон Маск уверен, что в течение ближайших пяти лет роботы смогут заменить врачей-хирургов. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

Илон Маск владеет нейротехнологической компанией Neuralink.

Американский миллиардер Илон Маск уверен, что в течение ближайших пяти лет роботы смогут заменить врачей-хирургов. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал Маск, ответив на пост блогера Марио Науфала. Изначально речь шла о быстром прогрессе робототехники в сфере хирургии.

Ранее Владимир Путин сравнил Илона Маска с легендарным советским конструктором Сергеем Королевым. По мнению президента РФ, такие люди появляются крайне редко.