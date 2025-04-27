Исследование показало самые востребованные профессии вахтовиков в России

Компании готовы трудоустраивать соискателей без опыта работы — это 245 582 вакансии (около 23% от общего числа опубликованных вакансий). Опыт от одного года до трех лет требуется для 578 123 вакансий (около 53%), опыт от трех до шести лет — 228 480 вакансий (около 22%), опыт более шести лет — 7 837 вакансий (около 1%).