Исследование показало самые востребованные профессии вахтовиков в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Водители возглавили рейтинг самых востребованных профессий для вахтовиков в РФ, следом за ними разнорабочие и машинисты, следует из исследования консалтинговой компании «Киберия» (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Киберия» исследовала рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом. Аналитики изучили данные на российских сайтах по поиску работы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика. Этот профессиональный праздник тружеников вахтового метода отмечается в России 27 апреля.
Работодатели за год опубликовали 1 083 711 вакансию для работы вахтовым методом. Из них 97,8% в России, а 2,2% — Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. Медианная зарплата в России составляет 150 937 рублей, тогда как в других странах предлагаемая зарплата — от 95 690 до 160 000 рублей.
Общее количество профессий для вахтовиков насчитывает 168 позиций. Самой популярной среди работодателей стала профессия водителя (18% всех вакансий). В топ-5 также вошли разнорабочий (11,1%), машинист (9,5%), сварщик (7,3%), упаковщик/комплектовщик (6,2%). При этом в конце списка копирайтер/редактор/корректор, казначей, журналист/корреспондент, андеррайтер, специалист по взысканию задолженности.
Компании готовы трудоустраивать соискателей без опыта работы — это 245 582 вакансии (около 23% от общего числа опубликованных вакансий). Опыт от одного года до трех лет требуется для 578 123 вакансий (около 53%), опыт от трех до шести лет — 228 480 вакансий (около 22%), опыт более шести лет — 7 837 вакансий (около 1%).