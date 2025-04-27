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«Я как птица Феникс»: Киркоров сделал первое заявление после того, как чуть не сгорел на сцене

Филипп Киркоров впервые прокомментировал инцидент с возгоранием, который едва не закончился трагедией во время его петербургского концерта. Артист отреагировал на ситуацию с присущим ему чувством юмора и подчеркнул: главное для него, что зрители не заметили произошедшего.

«Позавчера горел, да. Ничего, выжил, не сгорел! Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь», — приводит его слова Starhit.

Киркоров рассказал о том, как чуть не сгорел на концерте. Видео © Telegram / Starhit.ru.

По словам Киркорова, полученной раной займётся знаменитый звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров. Особое внимание певец уделил вопросу ответственности за произошедшее. Он не стал увольнять оплошавших пиротехников, назвав ситуацию «нелепым стечением обстоятельств».

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог руки на концерте в Петербурге 25 апреля. Представитель певца Екатерина Успенская с юмором отметила, что одежда народного артиста заискрилась от его энергии.