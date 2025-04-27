«Я как птица Феникс»: Киркоров сделал первое заявление после того, как чуть не сгорел на сцене

Филипп Киркоров впервые прокомментировал инцидент с возгоранием, который едва не закончился трагедией во время его петербургского концерта. Артист отреагировал на ситуацию с присущим ему чувством юмора и подчеркнул: главное для него, что зрители не заметили произошедшего.