Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Пудов день 28 апреля, который называют Святой Пуд

Узнали приметы и запреты на 28 апреля, когда отмечают Пудов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 апреля вспоминает святого Пуда. В народе принято праздновать Пудов день. Существует также название Святой Пуд. Указанный праздник является важным для пчеловодов.

Что нельзя делать 28 апреля.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Не стоит спорить, ругаться, провоцировать конфликты. Кроме того, нельзя работать до заката солнце. Предки верили, что подобным можно привлечь несчастья и болезни.

Что можно делать 28 апреля.

По традиции, указанный день был важным для пчеловодов. Все дело в том, что 28 апреля они начинали осматривать пчел и ульи. Если была теплая погода, то ульи выносили на улицу.

Согласно приметам, ясная погода днем и сгущающиеся облака вечером указывают на то, что погода переменится. В том случае, если пчелы рано вернулись в улей, то ждали потепления.

Тем временем Белгидромет сказал, когда белорусам ждать окончания заморозков и тепла до +22.

Кстати, Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров: «С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация».

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Радуницу 29 апреля 2025 года: «Святые родители, идите к нам хлеба и соли кушать, старые и малые».