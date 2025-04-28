Что можно и нельзя делать в Пудов день 28 апреля, который называют Святой Пуд

Православная церковь 28 апреля вспоминает святого Пуда. В народе принято праздновать Пудов день. Существует также название Святой Пуд. Указанный праздник является важным для пчеловодов.
Что нельзя делать 28 апреля.
Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Не стоит спорить, ругаться, провоцировать конфликты. Кроме того, нельзя работать до заката солнце. Предки верили, что подобным можно привлечь несчастья и болезни.
Что можно делать 28 апреля.
По традиции, указанный день был важным для пчеловодов. Все дело в том, что 28 апреля они начинали осматривать пчел и ульи. Если была теплая погода, то ульи выносили на улицу.
Согласно приметам, ясная погода днем и сгущающиеся облака вечером указывают на то, что погода переменится. В том случае, если пчелы рано вернулись в улей, то ждали потепления.
Тем временем Белгидромет сказал, когда белорусам ждать окончания заморозков и тепла до +22.
Кстати, Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров: «С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация».
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