«Так не бывает, так люди не поют!»: кто победил в шестом сезоне шоу «Маска»

Родригез угадал, кто находился под маской, победившей в финале.
В воскресенье, 27 апреля, прошел финал шестого сезона шоу «Маска». Впервые за историю проекта финальный выпуск транслировали из Государственного Кремлевского Дворца. За победу в финале боролись четыре участника. Кто занял место победителя шестого сезона — в материале URA.RU.
Что такое шоу «Маска» и кто в нем участвует.
Шоу «Маска» — популярный проект НТВ, где известные личности выступают в оригинальных костюмах, полностью скрывающих их внешность. Основная задача членов жюри — определить, кто находится под маской, посмотрев выступление участников и послушав подсказки.
Филипп Киркоров был в жюри на протяжении всего шестого сезона шоуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Шестой сезон шоу стартовал 9 февраля 2025 года и собрал четырнадцать участников в образах: Огурчик, Далматин, Бык, Овечка, Цыпленок, Капибара, Коровка, Вождь, Утка, Боксер, Окунь, Богомол, Страус и Сокол. Ведущим проекта традиционно выступает Вячеслав Макаров.
В жюри вошли: певец Филипп Киркоров, а также певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко. Певец Стас Костюшкин впервые присоединился к команде экспертов в этом сезоне.
К моменту второго полуфинала в шоу осталось пять участников: Боксер, Вождь, Страус, Далматин и Сокол. За время проекта уже были раскрыты маски Коровки (Агата Муцениеце), Капибары (Эльдар Джарахов), Овечки (Ксения Бородина), Цыпленка (Александр Ревва), Богомола (Ольга Серябкина), Быка (Владимир Киселев-младший), Окуня (Ярослав Сумишевский), Огурчика (Серега) и Утки (Ева Власова).
Как определили финалистов шоу «Маска».
Выпуск, вышедший 20 апреля, стал вторым полуфиналом, в ходе которого определялись участники, проходящие в финал проекта. В первом полуфинале шоу покинула Утка (Ева Власова), и теперь предстояло определить, кто из пяти оставшихся конкурсантов не сможет продолжить борьбу.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Страус маску сегодня не снимет«: как прошел второй полуфинал шоу “Маска”.
По итогам голосования после второго этапа в номинацию на выбывание был выдвинут Далматин. Таким образом, под угрозой ухода оказались два участника — Страус и Далматин.
Члены жюри приняли решение спасти Далматина, и последнее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым. Когда казалось, что проект покинет Страус и его личность будет раскрыта, последовало неожиданное заявление.
Филипп Киркоров объявил, что не будет раскрывать личность Страуса в этом выпуске. Вместо этого он предложил перенести снятие маски на финал, который состоится через неделю в Кремле.
В итоге в финал шестого сезона шоу «Маска» прошли Боксер, Вождь, Далматин и Сокол. Страус также примет участие в финальном выпуске, однако исключительно для раскрытия своей личности.
Выступления участников в финале шоу «Маска»: кто и что исполнил.
Эвелина Бледанс оказалась под одной из масок в финале шоуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Музыкальная программа вечера состояла из семи конкурсных номеров и выступлений на бис от раскрытых персонажей. Финал начался с раскрытия личности Страуса. Родригез предположил, что под маской скрывает Наталия Медведева.
Все остальные члены жюри решили, что это может быть Эвелина Бледанс и оказались правы. На прощание она исполнила песню «Улыбайся».
Далее начались выступления финалистов:
Боксер выступил с песней «September», Вождь спел композицию «Любовь уставших лебедей», Далматин исполнил трек «Enemy», Сокол вышел на сцену с песней «Я эту жизнь тебе отдам».
По результатам первого судейского голосования было принято решение раскрыть Боксера. Под этой маской оказался Жан Милимеро. На прощание он исполнил на бис песню «Change the world».
Как победил в суперфинале шоу «Маска».
В суперфинале выступили три оставшиеся маски:
Сокол спел песню"Set fire to the rain«, Далматин исполнил композицию “Колыбельная”, Вождь спел трек “Earth song”.
Первым разоблачили Сокола, и под этой маской оказался Алексей Гоман. «Это было гениально! Мы переглянулись с Валерией, и я думаю: “Точно угадал!” Я каждый раз говорил: “Я никогда не слышал, чтобы Леша брал такие ноты”. Каждое выступление говорило, что мы такого тебя не знаем. Браво!», — похвалил певца Родригез.
В костюме Далматина пряталась певица Mona. Победителем шестого сезона шоу «Маска» стал Вождь. Члены жюри единогласно заявили, что за этим образом скрывается Александр Панайотов и оказались правы. «Так не бывает! Так не поют люди. Я никогда не слышал, чтобы артисты у нас или за границей так блистательно владели вокалом и так виртуозно играли чувствами и эмоциями», — заявил Киркоров. Сам Панайотов сообщил, что эта победа станет для него новым этапом в жизни".
«Я долго думал, а что, если что-то пойдет не так, потому что всегда преимущественно были вторые места, но я думаю, надо с этим завязывать. Эта победа привнесет в мою жизнь новый этап», — заявил Панайотов после того, как снял маску. В завершении эфира шоу победитель исполнил песню Тины Тернер «The best».