«Так не бывает, так люди не поют!»: кто победил в шестом сезоне шоу «Маска»

В костюме Далматина пряталась певица Mona. Победителем шестого сезона шоу «Маска» стал Вождь. Члены жюри единогласно заявили, что за этим образом скрывается Александр Панайотов и оказались правы. «Так не бывает! Так не поют люди. Я никогда не слышал, чтобы артисты у нас или за границей так блистательно владели вокалом и так виртуозно играли чувствами и эмоциями», — заявил Киркоров. Сам Панайотов сообщил, что эта победа станет для него новым этапом в жизни".