Классная работа: Юра Борисов на «Уроке», Германика на «Арт Москве»

Тем же вечером звезды музыкальной индустрии встретились на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» в столичном отеле Moscow Marriott Imperial Plaza, чтобы узнать номинантов и, возможно, услышать среди них свое имя. В шорт-листы попали и новички премии, среди них Zoloto — поборется за тарелку в номинации «Альбом года» с «Перевоплотиться». Bearwolf номинирован в категории «Прорыв года», а ее Godzilla претендует на победу в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшее танцевальное видео». Женя Трофимов и «Комната культуры» представлены сразу в четырех категориях: «Лучшая группа», «Лучшая песня» («Поезда»), «Прорыв года» и «Лучшее лирическое видео» («Все они о тебе»).