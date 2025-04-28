Кинотеатр есть у нас дома: треть зрителей не ходит на фильмы из-за цен на билеты

— Цены растут на все, это нормально. Резких скачков на билеты в кино нет с 2014 года. И если мы посмотрим заполняемость в новогодние праздники, никого не смутили цены в 500−600 рублей на кассовые фильмы, потому что были билеты и дешевле — на другие картины. Если кино хорошее, за него не жалко отдать 450−500 рублей. Если не брать в расчет Москву, то в регионах чашке кофе в любом кафе стоит 350−500 рублей.