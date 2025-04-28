Армейская выправка: как ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки

— Очень рады одержать такую победу, тем более для меня это первая победа в дерби над «Спартаком» за три сезона игры в ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник армейцев Милан Гайич. — За счет чего в этот раз удалось выиграть? За счет того, что больше забили. Если серьезно, то мы всегда хотим выиграть дерби, но не всегда получается. Причем иногда не получается в играх, где мы гораздо лучше «Спартака». Например, в прошлом сезоне, когда я забил два гола, мы пропустили в конце на 97-й минуте от Хесуса Медины и сыграли вничью (2:2). Здорово, что теперь удалось в конце, наоборот, забить после пропущенного с пенальти гола. Где-то удача была на нашей стороне, но в целом считаю, что мы хорошо играли и заслужили победу. Верим ли мы, что можем побороться за чемпионство? Не знаю, нам сейчас главное выиграть оставшиеся четыре матча в чемпионате, а там посмотрим, на каком месте закончим сезон. Отрыв у «Краснодара», конечно, большой, но случиться может всё что угодно — за это мы и любим футбол.