В России стартует просветительский марафон «Знание. Первые»

Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Омске и Перми, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Казани и Рязани. Кроме того, площадки будут организованы в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе. Все три дня марафона будет работать центральная площадка события, она расположится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Лекторами марафона станут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие. Ожидается, что в событии примут участие более 25 тыс. молодых людей по всей стране и еще миллионы зрителей присоединятся к марафону онлайн благодаря прямой трансляции на сайте и в социальных сетях «Знания».
Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, задача марафона — не только передать знания, но и вовлечь участников марафона в самостоятельную работу: погружаться в историю, рассказывать о ней другим, оберегать и восстанавливать памятники. В центре внимания молодежи и лекторов будет подвиг народа-победителя, сохранение исторической правды и борьба с фальсификацией истории.
На марафоне с приветствием к молодежи обратятся ветераны Великой Отечественной войны — с этого начнутся программы на всех площадках. Также с участниками встретятся герои России — председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин и командир танковой роты Андрей Митяшин.
Стена памяти
Значимое место в программе марафона займет Стена памяти. Молодые люди привезут фотографии прабабушек и прадедушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и прикрепят снимки на стену. Также на марафоне будет работать «Знание. Библиотека», где самые активные зрители смогут получить книгу, рекомендованную лекторами. Еще один планируемый формат — анимационный комикс «Эхо Победы». Он посвящен историям, которые стоят за различными памятниками героям и событиям Великой Отечественной войны.
Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года. За четыре года состоялось восемь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров. ТАСС — официальный информационный партнер марафона «Знание. Первые».