В России стартует просветительский марафон «Знание. Первые»

Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Омске и Перми, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Казани и Рязани. Кроме того, площадки будут организованы в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе. Все три дня марафона будет работать центральная площадка события, она расположится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.