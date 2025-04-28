Календарь на 28 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Да, такой праздник существует. Да, он международный. И да — его можно отмечать даже без собаки. Главное — с любовью. Эти смешные, лопоухие, слегка храпящие песики с бульдожьим упорством ворвались в наши сердца и соцсети, и даже появлялись на модных показах. В честь праздника владельцы публикуют фото своих «французов», ветеринары напоминают о важности правильного питания и ухода, а кинологи — о том, что «милота» не отменяет дрессировки. Пусть французские бульдоги не приносят тапки, как лабрадоры, и не охраняют дом, как овчарки, но уровень позитива, который они излучают, вполне сопоставим с батареей, заряженной на 100%.