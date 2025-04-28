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Мишустин примет участие в марафоне «Знание. Первые»

Мишустин примет участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

Тема выступления Мишустина — «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941−1945 и достижения современной России».

Глава правительства также ответит на вопросы слушателей лекции.

Трансляция выступления будет идти на канале «Россия 24», а также на официальных ресурсах правительства в интернете.

Марафон «Знание. Первые» будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.