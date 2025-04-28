Telegraph: стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика

Видео обнародовал Белый дом. На кадрах запечатлено, что что изначально стояло три стула, в зале присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон. В результате осталось лишь два стула — для президента США и Зеленского. Эксперты не исключают, что третий стул переназначался для Макрона.