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Telegraph: стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика

В зале присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон.

Источник: Аргументы и факты

Третий стул на встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским перед церемонией похорон папы римского Франциска был предназначен для переводчика, об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

Газета ссылается на информацию, полученную от дипломатических источников из Франции.

«Люди ломали головы насчёт того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — сказано в публикации.

Один из источников отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон способствовал беседе американского лидера и Зеленского. По его словам, Макрон якобы «побудил Зеленского поговорить с Трампом главой Белого дома напрямую».

Видео обнародовал Белый дом. На кадрах запечатлено, что что изначально стояло три стула, в зале присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон. В результате осталось лишь два стула — для президента США и Зеленского. Эксперты не исключают, что третий стул переназначался для Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон не пожал руку Трампу во время встречи в Ватикане.

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.