В Волгограде пройдет форум «Великое наследие — общее будущее»

По словам Володина, важно сохранить правду о подвиге предков и не позволить сегодняшним потомкам нацистов в Европе фальсифицировать итоги войны. Он также отметил, что Госдума недавно уже приняла закон о заочных судах для тех, кто разрушает мемориалы советским воинам.