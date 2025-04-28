Конфликты с актёрами-патриотами и дружба с нацистами: Как живёт основатель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз

— Мне приписывают фразы, которых я не говорил. Крым — наш, мой, и Одесса наша, моя. Живя в Одессе, с детства знал, что в Закарпатье есть бандеровцы. Я согласен со многими целями спецоперации. Алексей Гончаренко помогал делать гастроли нашего театра в Одессе и Киеве. Как только он написал «русня-нерусня», для меня он перестал существовать. С комментариями к его посту ситуация некрасивая, я не разобрался. Он написал, что Кубань — это земля с украинской культурой. Я не понял, увидев там только слово культура, — оправдался Райхельгауз.