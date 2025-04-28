Конфликты с актёрами-патриотами и дружба с нацистами: Как живёт основатель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз

Что сказал Райхельгауз.
Уволенный с поста худрука театра «Школа современный пьесы» Иосиф Райхельгауз на днях дал интервью одному из тель-авивских Youtube-каналов. Он пожаловался, что в России театральная катастрофа, россиянам нечего смотреть без релокантов Дмитрия Крымова и Чулпан Хаматовой.
— Я здесь (в Израиле. — Прим. ред.) вижу больше, чем могу увидеть сегодня в Москве. Для меня не лучший их спектакль перекроет все лучшие спектакли тех, кто сегодня украл чужие театры и артистов, — выдал режиссёр.
Он дал понять, что считает своё увольнение несправедливым, и назвал занявшего его место человека «бездарем».
77-летний Райхельгауз родился в Одессе, но как режиссёр, педагог и худрук состоялся в Москве. До спецоперации он был влиятельным театральным деятелем нашей страны. Он руководил основанным им театром «Школа современной пьесы», входил в столичный театральный совет, преподавал в ГИТИСе. Но летом 2022 года его уволили с поста худрука на фоне его неоднозначных высказываний и конфликтов с известными актёрами. Также был закрыт его курс в ГИТИСе.
Конфликт Иосифа Райхельгауза с Маратом Башаровым.
Сразу после объявления спецоперации актёр Марат Башаров опубликовал свою старую фотографию с президентом страны Владимиром Путиным. На следующий день режиссёр Иосиф Райхельгауз убрал Башарова из всех спектаклей «Школы современной пьесы».
— Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряжённой ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек! — это цитата из официозного письма, которое Райхельгауз направил организаторам международного театрального фестиваля на Кипре. Подлинность письма никогда им не оспаривалась. На взаимосвязь между увольнением и снимком с президентом указали многие ТГ-каналы.
— Я уважаю то, что делает наш президент. А Иосиф Леонидович, будучи рождённым в Одессе, других взглядов, — сухо прокомментировал ситуацию сам Башаров.
В театре «Школа современной пьесы» отрицали политическую подоплёку увольнения. Заместительница Райхельгауза заявила, что актёра уволили за то, что он не явился на гастроли и не отвечал на звонки, а те, кто в этом сомневаются, «идиоты».
Конфликт с актрисой Татьяной Васильевой.
Но не прошло и пары месяцев, как похожая история произошла с актрисой Татьяной Васильевой. Она публично отказалась играть в спектаклях Райхельгауза из-за его проукраинских взглядов.
— Да, мы поругались из-за спецоперации на Украине. Я бы, наверное, так не завелась, если бы он не сказал: «Вам ещё привезут ваших детей в гробах, а я буду радоваться». Это его позиция. Я была в ужасе. Он одессит и очень неравнодушен ко всему происходящему, — призналась Васильева.
А в марте 2022-го интернет-пользователи обнаружили, что Райхельгауз написал в запрещённых соцсетях «Слава Украине»*. Этот пост уже удалён, но скриншот размещали у себя в блогах журналист Дмитрий Конаныхин и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Как Райхельгауз с украинским нацистом дружил.
Райхельгауз был дружен с оголтелым украинским нацистом и депутатом Верховный рады Алексеем Гончаренко — злодеем, который причастен к сожжению мирных людей в одесском Доме профсоюзов. Несмотря на то что Гончаренко делал селфи с обгоревшими телами, Райхельгауз не верил в его вину и яростно выгораживал в эфире российского ТВ.
Они знакомы как минимум с 2012 года, когда Райхельгауз вручил Гончаренко почётную театральную грамоту за вклад в укрепление российско-украинских отношений.
Шокирующий случай произошёл в 2019 году. Гончаренко рассуждал в соцсетях о том, что Украина должна забрать у России Кубань. Райхельгауз оставил под этим постом комментарий: «Дорогой Алексей Алексеевич! Очень интересная затея! Готов помогать в любом качестве!».
Как Райхельгауз вдруг стал патриотом.
В 2023 году уже уволенный с поста худрука Райхельгауз попытался спасти свою репутацию. Он неожиданно дал большое патриотическое интервью, где отрёкся от нардепа Гончаренко и выразил поддержку спецоперации.
— Мне приписывают фразы, которых я не говорил. Крым — наш, мой, и Одесса наша, моя. Живя в Одессе, с детства знал, что в Закарпатье есть бандеровцы. Я согласен со многими целями спецоперации. Алексей Гончаренко помогал делать гастроли нашего театра в Одессе и Киеве. Как только он написал «русня-нерусня», для меня он перестал существовать. С комментариями к его посту ситуация некрасивая, я не разобрался. Он написал, что Кубань — это земля с украинской культурой. Я не понял, увидев там только слово культура, — оправдался Райхельгауз.
Верить ли в искренность Иосифа Райхельгауза, вопрос риторический. Он всегда гордился тем, что только в его театре можно посмотреть спектакли по пьесам Акунина*, Шендеровича* и Улицкой* (признаны экстремистами и иноагентами). Он подписывал петиции за историка из «Мемориала»* Юрия Дмитриева, развращавшего дочь, и за экстремистов из Pussy Riot*, осквернивших храм Христа Спасителя. Он поддерживал протесты в Белоруссии и называл Александра Лукашенко мерзавцем.
Почему Райхельгауз не уехал из России.
Тель-авивским блогерам Иосиф Райхельгауз сказал, что продолжит жить в Москве и никуда переезжать не собирается. Оно и понятно, в столице России ему хорошо. Возможно, залогом успеха стала его дружба с Анатолием Чубайсом, который долгое время был попечителем «Школы современной пьесы».
— Я боготворю Чубайса, считаю его умнейшим и выдающимся человеком нашего времени, — признавался Райхельгауз.
С огромным теплом режиссёр вспоминает, как они с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром несколько лет подряд встречали Новый год на даче у Булата Окуджавы.
— С моей точки зрения, 1990-е — лучшие годы для страны. Это было самое умное, самое внятное, самое человеческое правительство. И я уверен, что и Чубайсу, и Гайдару будут стоять памятники, — считает Райхельгауз.
Основанный им театр часто гремел в СМИ. Но не удачными постановками, а необычным кастингом. Так, на сцене «Школы» играли крупный бизнесмен Борис Вайнзихер, подозреваемый по делу о даче взятки, и экс-глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по подозрению в получении взятки.
До СВО позиции Иосифа Райхельгауза были настолько сильны, что его карьеру не сломали даже обвинения в харассменте. Несколько молодых актрис заявили, что он якобы домогался их и предложил им сыграть некие «этюды на раздевание». Сам режиссёр всё отрицал.
Откуда у Райхельгауза недвижимость на сотни миллионов.
Семья Иосифа Райхельгауза пользовалась и пользуется в Москве дорогостоящей недвижимостью. Самой роскошной выглядит четырёхкомнатная квартира на Гоголевском бульваре напротив храма Христа Спасителя в бывшей усадьбе княжны Волконской. Это объект культурного наследия. Цена за такой актив может достигать 150−200 млн рублей. Скромнее стоит — около 125 млн рублей — девятикомнатная квартира в соседнем с ГИТИСом дореволюционном доме в Нижнем Кисловском переулке, это вблизи Кремля.
Также Райхельгауз и его близкие занимали две объединённые двушки в кирпичной брежневке в переулках Тверской (до 50 млн), просторные студии в дореволюционных особняках около Третьяковской галереи (до 33 млн) и Белорусского вокзала (до 26 млн рублей).
Впрочем, в последнее время режиссёр больше проводил за городом на Рублёвке в элитном посёлке Жаворонки. Землю он купил совместно с Анатолием Чубайсом в годы перестройки. Домовладение Райхельгауза соседнее с замком, который отгрохал себе экс-глава «Роснано».
* Внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.