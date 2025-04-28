С 1 мая изменятся цены на стройматериалы. Какие товары подорожают и на сколько

Какие стройматериалы подорожают больше всего.
В мае спрос на стройматериалы растёт, а это, как известно, приводит к росту цен. Можно ожидать подорожания востребованных строительных материалов на 5−10%. Вырастет цена на всё, что касается сада и огорода, ожидается рост на отделочные материалы наружного применения. Такой прогноз сделал руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.
— Традиционно сэкономить можно будет, закупая остатки. Кстати, таким методом пользуются даже дизайнеры премиальных объектов. Например, для акцентной стены не потребуется большого объёма камня или керамогранита — а значит, можно взять остатки партии с хорошей скидкой, — добавил Вячеслав Котлов.
Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15−20%. Такой прогноз сделал президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
По его словам, это обусловлено инфляционными издержками и стоимостью фондирования. Наибольшее удорожание можно ожидать на отделочные материалы европейских производителей. Это связано с турбулентностью мировых валют и логистическими издержками. Можно предположить, что с началом сезона цены на эту категорию строительных материалов возрастут на 20−25%.
— Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12−16% ожидается удорожание металлопроката. Введение жёстких экологических требований к производству вызывает удорожание изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта, — добавил Кирилл Кулаков.
Рост цен на строительные материалы будет происходить по всему спектру рынка. Лидерами станут популярные металлические материалы широкого потребления, такие как профлист, металлическая арматура, — стоимость металла продолжает увеличиваться. Подорожает и пользующийся высоким спросом в сезон сотовый и монолитный поликарбонат. Такой прогноз сделал руководитель производственного подразделения в Угличе компании «Этиз композит» Михаил Павличенков.
Какие стройматериалы подорожают меньше всего.
Более стабильны будут цены на кирпич, газобетон и древесину. Они подорожают в пределах инфляции, на 7−8%. Такой прогноз сделал Кирилл Кулаков.
— При этом общее снижение деловой активности в строительной отрасли не даёт оснований говорить о каком-то резком и непредсказуемом росте цен на строительные материалы в текущем сезоне, — добавил Кирилл Кулаков.
В меньшей степени рост цен, по словам Михаила Павличенко, коснётся современных композитных материалов, ещё не так хорошо известных среди массового потребителя. Именно они станут наиболее выгодным сегментом весеннего рынка.
— Металлическая арматура уже сейчас дороже композитной стеклопластиковой примерно на 10%. Разрыв будет увеличиваться. Приведём практический пример: при реализации армирования бетона с использованием стеклопластиковой арматуры выгода составит до 20% (в зависимости от сложности и объёма работ). Также дополнительную экономию можно получить благодаря логистике: композит легче и проще в транспортировке, — пояснил Михаил Павличенко.
Он отметил, что в новом строительном сезоне выгоднее отдавать предпочтение долговечным материалам, которые не потребуют замены на протяжении 30−50 лет. Перспективы рынка предполагают стабильный рост стоимости традиционных материалов массмаркета. Переплата будет происходить как в краткосрочном периоде — около 20% в сравнении с композитами, так и в долгосрочном. На горизонте 5 лет переплата составит уже около 80%. Поэтому вместо профилированного металла выгоднее использовать композитный стеклопластиковый лист, а вместо металлоарматуры — более прочный и не подверженный коррозии его стеклопластиковый аналог.