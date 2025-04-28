С 1 мая изменятся цены на стройматериалы. Какие товары подорожают и на сколько

Он отметил, что в новом строительном сезоне выгоднее отдавать предпочтение долговечным материалам, которые не потребуют замены на протяжении 30−50 лет. Перспективы рынка предполагают стабильный рост стоимости традиционных материалов массмаркета. Переплата будет происходить как в краткосрочном периоде — около 20% в сравнении с композитами, так и в долгосрочном. На горизонте 5 лет переплата составит уже около 80%. Поэтому вместо профилированного металла выгоднее использовать композитный стеклопластиковый лист, а вместо металлоарматуры — более прочный и не подверженный коррозии его стеклопластиковый аналог.