В России началась трехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя начинается в России и продлится с 28 по 30 апреля, а рабочий день в среду будет сокращенным, напомнила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.