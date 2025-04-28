В России началась трехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя начинается в России и продлится с 28 по 30 апреля, а рабочий день в среду будет сокращенным, напомнила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. Отметим, что в преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращен на один час», — сказала Владимирова.
Она объяснила, что праздник Весны и труда 1 мая приходится на четверг, а пятница, 2 мая, нерабочая за счет переноса выходного с 4 января. Третье и 4 мая — это обычные выходные дни.