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В России началась трехдневная рабочая неделя

HeadHunter: трехдневная рабочая неделя начинается в России с 28 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя начинается в России и продлится с 28 по 30 апреля, а рабочий день в среду будет сокращенным, напомнила РИА Новости эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.

«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. Отметим, что в преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращен на один час», — сказала Владимирова.

Она объяснила, что праздник Весны и труда 1 мая приходится на четверг, а пятница, 2 мая, нерабочая за счет переноса выходного с 4 января. Третье и 4 мая — это обычные выходные дни.