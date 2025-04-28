Марсоходы ищут не там: Геолог раскрыл, где на Красной планете может быть жизнь

— Сейчас уже есть предположения о том, что там к поверхности пробиралась подземная вода из более глубоких слоёв, может быть, талая вода, которая в более тёплые времена проявлялась. И там могут быть какие-то водоросли, примитивные растения или другие формы жизни. Надо послать туда один-два дрона, и, может быть, где-нибудь на дне окажутся залежи воды, живой воды, растения, которые там будут расти, иметь там свой биоценоз, который мы сейчас не можем видеть, — предполагает Станислав Завацки.