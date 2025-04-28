Марсоходы ищут не там: Геолог раскрыл, где на Красной планете может быть жизнь

Жизнь на Марсе определённо была и, вполне возможно, сохраняется по сей день, просто её не там ищут, считает геолог Станислав Завацки. Он выразил мнение, что выбор мест для посадки марсоходов — не самый удачный.
— Недавно американцы решили в кратере Езеро проводить исследования. И, я считаю, это не совсем счастливое решение. У меня было предложение в своё время, и до сих пор оно есть, что нам надо пробираться глубже, — подчеркнул кандидат технических наук в беседе с Life.ru.
Напомним, марсоход Spirit в 2004—2010 годах обследовал 170-километровый ударный кратер Гусева, для ровера Opportunity выбрали обширную равнину у марсианского экватора — Плато Меридиана, Curiosity с 2012 года продолжает работать в 150-километровом, очень древнем кратере Гейла, а Perseverance с 2021 года объезжает кратер с говорящим славянским названием Езеро, что значит «озеро».
На самом деле все названные выше кратеры объединяет одно и то же серьёзное подозрение в том, что когда-то, в далёком прошлом они были заполнены водой, то есть были кратерными озёрами. А Плато Меридиана заинтересовало из-за обилия там гематита, потому что на Земле он образуется в горячих источниках и стоячих водоёмах. Логика во всех случаях вполне очевидна: жизнь должна была быть там, где была вода.
Но есть на Марсе протяжённый и невооружённым глазом видный регион, где не только наблюдают ледники, подповерхностные льды, древние речные дельты и места возможного выхода подземных вод, но и вообще сохраняются гораздо более благоприятные для жизни условия, чем на всей остальной части планеты, заверил Станислав Завацки. Геолог имеет в виду знаменитые гигантские каньоны Долины Маринера.
В глубину некоторые из них достигают 10 и более километров. По мнению учёного, на дне этих «шрамов на теле Марса» космическая радиация уже не такая сильная, как везде на поверхности планеты, и благодаря этому воздух там более плотный.
— Всё-таки эти стенки преломляют ход лучей, в том числе и солнечных, и других (потоков галактической радиации, которые тоже постоянно летят из космоса. — Прим. Life.ru), и там, внизу, скорее всего, своя атмосфера уже есть. Может быть, достаточно толстая, высотой в километр, может быть, даже два или три. Эти шрамы достаточно глубоки для того, чтобы там находился свой слой низко лежащей газовой оболочки, — рассказал геолог.
К тому же этой глубины практически не достигают марсианские ветры, то есть это во всех отношениях самое защищённое и спокойное место, продолжает учёный. Он даже считает, что на дне этих каньонов прямо сейчас может существовать небольшая собственная экосистема.
— Сейчас уже есть предположения о том, что там к поверхности пробиралась подземная вода из более глубоких слоёв, может быть, талая вода, которая в более тёплые времена проявлялась. И там могут быть какие-то водоросли, примитивные растения или другие формы жизни. Надо послать туда один-два дрона, и, может быть, где-нибудь на дне окажутся залежи воды, живой воды, растения, которые там будут расти, иметь там свой биоценоз, который мы сейчас не можем видеть, — предполагает Станислав Завацки.
Геолог выразил мнение, что из-за большой глубины в случае происходящего там фотосинтеза при наблюдениях со спутников невозможно было бы уловить признаки вырабатываемого благодаря этому кислорода, поэтому для установления истины необходимо отправить космический аппарат именно на дно Долины Маринера.