Министерство иностранных дел ФРГ может возглавить «ярый сторонник» Киева Йоханн Вадефуль, пишет Der Tagesspiegel.
В публикации немецкого издания сказано, что Вадефуль неоднократно настаивал на том, чтобы разрешить Вооружённым силам Украины использовать вооружение производства ФРГ для ударов по территории РФ.
Кроме того, он заявлял, что немецкой стороне следует «пересмотреть свою прежнюю политику» в отношении Российской Федерации.
62-летний Вадефуль является членом Христианско-демократического союза, а также заместителем председателя парламентской группы ХДС по обороне.
В апреле он провёл ряд неофициальных встреч с министрами иностранных дел Франции, Британии, Италии, а также Польши. Встречи были проведены «с согласия» возможного канцлера Фридриха Мерца.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по объектам на территории Российской Федерации как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Украины.