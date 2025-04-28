Дело о теракте против генерала Москалика продолжается, обвиняемый арестован: свежие подробности

Иван Кузин, обвиняемый в совершении теракта, следствием которого стала гибель заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, арестован. Эта мера пресечения будет применяться к нему в течение 30 суток. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната Витальевича…», — сказано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, в пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха прозвучал взрыв. Сообщалось, что был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Следственный комитет информировал, что в машине генерала Москалика взорвалось устройство с поражающими элементами.
На следующий день, 26 апреля, в ФСБ России сообщили, что по подозрению в теракте задержан гражданин России Игнат Кузин, 1983 года рождения, который был связан с украинскими спецслужбами и имеет вид на жительство на Украине.
Кузин признал вину, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
При этом следственные органы установили, что взрыв у подъезда Ярослава Москалика был инициирован 25 апреля 2025 года из Киева, когда генерал Минобороны России выходил из подъезда. Подробности здесь на KP.RU.
Также официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что за совершенное преступление украинские спецслужбы обещали Кузину денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США.
О том, как СБУ с сентября 2024 года планировала нападение на замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем ФСБ опубликовала видео, на котором 42-летний Кузин рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами и выполнял ряд действий по указанию куратора. Так, Кузин говорит о том, что он купил автомобиль «Фольксваген», в котором установил забранное из тайника взрывное устройство.