Дело о теракте против генерала Москалика продолжается, обвиняемый арестован: свежие подробности

Тем временем ФСБ опубликовала видео, на котором 42-летний Кузин рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами и выполнял ряд действий по указанию куратора. Так, Кузин говорит о том, что он купил автомобиль «Фольксваген», в котором установил забранное из тайника взрывное устройство.