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Бой-реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля

Титулованный украинский боксёр Александр Усик озвучил дату своего следующего поединка. 19 июля он поборется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он станет реваншем — в первой встрече в 2023 году Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом.

38-летний Усик с профессиональным рекордом 23 победы без поражений будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у оппонента титул IBF. В арсенале британца 22 победы и два поражения.

«Этот бой станет историческим — победитель объединит все ключевые титулы в супертяжёлом весе», — отметили организаторы.

В своём прошлом поединке Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Бой состоялся в Эр-Рияде. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116−112 в пользу украинского спортсмена.