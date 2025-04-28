Бой-реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля

38-летний Усик с профессиональным рекордом 23 победы без поражений будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у оппонента титул IBF. В арсенале британца 22 победы и два поражения.
«Этот бой станет историческим — победитель объединит все ключевые титулы в супертяжёлом весе», — отметили организаторы.
В своём прошлом поединке Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Бой состоялся в Эр-Рияде. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116−112 в пользу украинского спортсмена.