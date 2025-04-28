Бой-реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля

Титулованный украинский боксёр Александр Усик озвучил дату своего следующего поединка. 19 июля он поборется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он станет реваншем — в первой встрече в 2023 году Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом.