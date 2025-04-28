Посольство в Иране: два борта МЧС РФ приземлились в городе Бендер-Аббас

«С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждём ещё один борт МЧС. Удачи нашим ребятам», — говорится в сообщении.