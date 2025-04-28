Посольство в Иране: два борта МЧС РФ приземлились в городе Бендер-Аббас

Два самолёта МЧС РФ прибыли в города Бендер-Аббас в Иране, информирует посольство Российской Федерации в Тегеране.
Дипломаты уточнили, что в ближайшее время в населённый пункт должен прилететь ещё один борт МЧС РФ.
В заявлении сказано, что в настоящее время на Иран обрушился мощный ураган.
«С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждём ещё один борт МЧС. Удачи нашим ребятам», — говорится в сообщении.
В субботу в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел взрыв. Взорвался контейнер, в котором могли находиться химикаты.
Ранее сообщалось, что РФ направит в Иран два самолёта-амфибии для тушения пожара в порту.