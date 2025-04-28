Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

«Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос от агентства, как он относится к инициативе Авксентьевой и планирует ли ее поддержать.