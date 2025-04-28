Мурашко прокомментировал идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно в первую очередь проработать с общественностью и экспертами, а Минздрав готов рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья граждан, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» 4 апреля предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, содержащих сахар, соли и жиры, чтобы граждане смогли оценить, полезны ли они. Письмо она направила в Минздрав РФ.
«Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос от агентства, как он относится к инициативе Авксентьевой и планирует ли ее поддержать.
Министр здравоохранения добавил, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а многие магазины в настоящее время формируют полки здорового питания.