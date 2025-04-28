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Работники лесного хозяйства Белоруссии тушат лесной пожар на границе с Украиной

Белорусский министр полагает, что лес на границе с Украиной мог загореться из-за поджога.

Источник: Комсомольская правда

Работники лесного хозяйства Белоруссии тушат крупный лесной пожар в Милошевичском лесхозе, расположенном около украинской границы. Об этом информирует пресс-служба белорусского Минлесхоза.

Сообщается, что возгорание возникло в болотистой местности, для его ликвидации пришлось задействовать сотрудников пяти лесхозов.

При этом глава Минлесхоза Белоруссии Александр Кулик допустил, что пожар мог стать результатом поджога.

«Есть трансграничные пожары. Последний — который вечером в субботу перешел с украинской территории. У нас даже есть такие подозрения, что это специальный поджог. Думаю, неслучайно это», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1», добавив, что Белоруссия усилила пожарные расчеты до государственной границы с Украиной.

Ранее в Рослесхозе заявили, что период лесных пожаров в 2025 году может начаться раньше обычного.

Накануне лесной пожар потушили в Подмосковье, причиной стали действия человека.