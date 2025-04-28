Работники лесного хозяйства Белоруссии тушат лесной пожар на границе с Украиной

«Есть трансграничные пожары. Последний — который вечером в субботу перешел с украинской территории. У нас даже есть такие подозрения, что это специальный поджог. Думаю, неслучайно это», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1», добавив, что Белоруссия усилила пожарные расчеты до государственной границы с Украиной.