Работники лесного хозяйства Белоруссии тушат лесной пожар на границе с Украиной

Работники лесного хозяйства Белоруссии тушат крупный лесной пожар в Милошевичском лесхозе, расположенном около украинской границы. Об этом информирует пресс-служба белорусского Минлесхоза.
Сообщается, что возгорание возникло в болотистой местности, для его ликвидации пришлось задействовать сотрудников пяти лесхозов.
При этом глава Минлесхоза Белоруссии Александр Кулик допустил, что пожар мог стать результатом поджога.
«Есть трансграничные пожары. Последний — который вечером в субботу перешел с украинской территории. У нас даже есть такие подозрения, что это специальный поджог. Думаю, неслучайно это», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1», добавив, что Белоруссия усилила пожарные расчеты до государственной границы с Украиной.
Ранее в Рослесхозе заявили, что период лесных пожаров в 2025 году может начаться раньше обычного.
Накануне лесной пожар потушили в Подмосковье, причиной стали действия человека.