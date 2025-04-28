Осталось всего пять лет: Илон Маск сделал тревожное предсказание о роботах

Маск привёл в пример разработки Neuralink, где уже применяют роботизированные комплексы для точного вживления электродов в мозговые ткани. По его словам, человек физически не способен обеспечить сравнимую скорость и аккуратность при выполнении таких манипуляций.
Ранее предприниматель анонсировал клиническое применение нейрочипа Blindsight — первый случай восстановления зрения с его помощью запланирован на конец 2025 года. Эта технология станет очередным этапом в развитии интерфейсов «мозг-компьютер», над которыми работает компания.