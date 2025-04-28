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Осталось всего пять лет: Илон Маск сделал тревожное предсказание о роботах

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США и компанию Neuralink, поделился прогнозами о сроках полноценного внедрения роботов в хирургическую практику. На своей странице в социальной сети X он заявил, что искусственные системы смогут превзойти квалифицированных хирургов в ближайшие годы, а самых опытных специалистов — в течение пяти лет.

Источник: Life.ru

Маск привёл в пример разработки Neuralink, где уже применяют роботизированные комплексы для точного вживления электродов в мозговые ткани. По его словам, человек физически не способен обеспечить сравнимую скорость и аккуратность при выполнении таких манипуляций.

Ранее предприниматель анонсировал клиническое применение нейрочипа Blindsight — первый случай восстановления зрения с его помощью запланирован на конец 2025 года. Эта технология станет очередным этапом в развитии интерфейсов «мозг-компьютер», над которыми работает компания.