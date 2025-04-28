Осталось всего пять лет: Илон Маск сделал тревожное предсказание о роботах

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США и компанию Neuralink, поделился прогнозами о сроках полноценного внедрения роботов в хирургическую практику. На своей странице в социальной сети X он заявил, что искусственные системы смогут превзойти квалифицированных хирургов в ближайшие годы, а самых опытных специалистов — в течение пяти лет.