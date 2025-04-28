В России хотят начать маркировать вредные продукты

«Надо, чтобы предложения (о спецзнаках на вредных продуктах — прим. URA.RU) были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.