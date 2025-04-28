В России хотят начать маркировать вредные продукты

Михаил Мурашко считает, что инициативу надо доработать.
Идею о введении обязательной маркировки на вредных продуктах следует обсудить с обществом и экспертами. Так считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Надо, чтобы предложения (о спецзнаках на вредных продуктах — прим. URA.RU) были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила ввести систему стоп-символов для пищевых продуктов, которые могут навредить человеку, напоминает RT. Ранее были опровергнуты домыслы о повышении цен на сладости из-за введения маркировки, передает «Национальная служба новостей».