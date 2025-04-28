РБК: власти намерены выяснить, кто и почему не работает в РФ

Планируется провести анализ численности неработающих россиян.
Правительство России подготовило новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на период 2025—2027 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.
«На основе этой аналитики Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — говорится в проекте. Разработчиком плана выступило Министерство труда, согласовав его с другими заинтересованными ведомствами.
План включает 18 мер на федеральном и региональном уровнях, направленных на сбор новой информации о рынке труда, в том числе о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также на усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактике нарушений трудового законодательства. В частности, планируется провести анализ численности неработающих россиян трудоспособного возраста и их структуру — эту задачу должен будет выполнить Роструд до 15 июля 2025 года.
Документ придет на смену предыдущему плану по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022—2024 годах. В числе дополнительных мер нового плана — анализ демографической структуры неработающих и разработка инициатив по их вовлечению в рынок труда. По данным Росстата, в 2023 году численность населения трудоспособного возраста, не входящего в состав рабочей силы, составляла 14,9 млн человек; из них 11,8 млн не выражали желания работать, а 697 тысяч относились к потенциальной рабочей силе.