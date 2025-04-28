РБК: власти намерены выяснить, кто и почему не работает в РФ

Документ придет на смену предыдущему плану по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022—2024 годах. В числе дополнительных мер нового плана — анализ демографической структуры неработающих и разработка инициатив по их вовлечению в рынок труда. По данным Росстата, в 2023 году численность населения трудоспособного возраста, не входящего в состав рабочей силы, составляла 14,9 млн человек; из них 11,8 млн не выражали желания работать, а 697 тысяч относились к потенциальной рабочей силе.