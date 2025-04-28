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МИД РФ: Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с Марко Рубио

Основное внимание Лавров и Рубио уделили кризису на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонную беседу с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, информирует МИД РФ.

«27 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарём США Марко Рубио», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что основное внимание Лавров и Рубио уделили кризису на Украине. В частности, они подчеркнули «важность консолидации предпосылок для переговоров». Это необходимо для согласования пути к долгосрочному миру на Украине.

Помимо этого, министры обменялись мнениями по основным аспектам политического диалога между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. Дипломаты также договорились продолжать контакты на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Бразилию. Министр иностранных дел РФ планирует принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС.