МИД РФ: Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с Марко Рубио

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонную беседу с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, информирует МИД РФ.
«27 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарём США Марко Рубио», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что основное внимание Лавров и Рубио уделили кризису на Украине. В частности, они подчеркнули «важность консолидации предпосылок для переговоров». Это необходимо для согласования пути к долгосрочному миру на Украине.
Помимо этого, министры обменялись мнениями по основным аспектам политического диалога между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. Дипломаты также договорились продолжать контакты на всех уровнях.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Бразилию. Министр иностранных дел РФ планирует принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС.