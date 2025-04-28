Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа

«Амир, спасибо за твой подвиг! Я вовсе не удивлен, что родственник боевого генерала, о чьем мужестве и героизме мы все знаем, поступил именно так. Готовность прийти на помощь тем, кто в беде, у тебя в крови. И отдельная благодарность твоим родителям. Они воспитали в тебе те самые качества, которые так ценятся в Дагестане: мужество, ответственность и доброту», — добавил глава республики.