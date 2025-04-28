Шестиклассник из Дагестана спас ребенка, выпавшего с девятого этажа

МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Шестиклассник из Дагестана, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева в городе Домодедово в Московской области спас четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Еще один героический поступок дагестанца: в Домодедово шестиклассник Амир Абачев спас ребенка, выпавшего с девятого этажа! Юный герой — внучатый племянник моего друга, Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева», — написал Меликов.
Глава Дагестана рассказал, что во время прогулки с друзьями Амир услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Как отметил Меликов, благодаря его смелости и мгновенной реакции трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами.
«Амир, спасибо за твой подвиг! Я вовсе не удивлен, что родственник боевого генерала, о чьем мужестве и героизме мы все знаем, поступил именно так. Готовность прийти на помощь тем, кто в беде, у тебя в крови. И отдельная благодарность твоим родителям. Они воспитали в тебе те самые качества, которые так ценятся в Дагестане: мужество, ответственность и доброту», — добавил глава республики.