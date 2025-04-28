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Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа

Юрист Рыбченко: за захват части дачного участка соседа в РФ грозит штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За захват части участка соседа грозит штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По его словам, о самовольном захвате может идти речь, если дачный забор установлен не по границе участков, а с заходом на территорию соседа.

Штраф рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка и исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.

«Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей», — говорит юрист.

Помимо этого, необходимо устранить нарушение и перенести забор с учетом границ участков.