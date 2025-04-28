В России намерены запретить пальмовое маcло в школах и детских садах

Примерно 30% этого объема используется в кондитерской отрасли, 25% — при приготовлении фастфуда, 15% идет на производство хлебобулочных изделий, а оставшаяся часть — в молочную промышленность и для производства маргаринов и спредов. Кашин также подчеркнул, что собственное производство натурального молока в России пока не позволяет полностью обеспечить внутренний спрос: самообеспечение достигает 87%, при целевом показателе в 90% согласно доктрине продовольственной безопасности. В результате один человек в среднем потребляет 220 кг натурального молока в год при рекомендуемой норме в 320 кг.