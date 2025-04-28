Брянск сотрясли ночные взрывы, силы ПВО отражают воздушную атаку

Местные жители слышали от двух до четырёх взрывов и видели вспышки в Володарском районе Брянска. Аналогичная информация поступает из городов Новозыбков и Клинцы. Там очевидцы слышали ещё и звук моторов, напоминающий работу двигателей БПЛА. Официальные лица информацию о произошедшем пока не комментировали.