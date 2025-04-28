Названы два способа увеличения пенсии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличения пенсии можно добиться, если при достижении пенсионного возраста продолжить работать и обратиться за получением выплат позже срока, при этом важно делать страховые отчисления в Социальных фонд для учета стажа, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.