Названы два способа увеличения пенсии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличения пенсии можно добиться, если при достижении пенсионного возраста продолжить работать и обратиться за получением выплат позже срока, при этом важно делать страховые отчисления в Социальных фонд для учета стажа, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя», — сказал Ляшок.
Он уточнил, что второй способ — временный отказ от получения пенсии, предусмотренный российским законодательством. В этом случае выплата пенсий приостанавливается, но в случае возобновления пенсиябудет выплачиваться в повышенном размере.
Эксперт рассказал, что размер будущей пенсии зависит от множества факторов, основные — продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы. При этом учитываются только официальный стаж и зарплата, с которой работодатель отчисляет в Социальный фонд страховые взносы.
«Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет. Учитывается также военная служба по призыву», — добавил Ляшок.