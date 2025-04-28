Эксперт РАНХиГС рассказал, как повысить пенсию

В связи с переносом выплат, приуроченным к майским праздникам, отдельные российские пенсионеры получат две пенсии в апреле, сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По словам эксперта, изменения затронут как страховые, так и социальные, накопительные пенсии, а также дополнительные выплаты, осуществляемые Социальным фондом России. В первую очередь это касается граждан, получающих пенсии через банковские организации. Оформлять отдельные заявления для досрочного получения средств не потребуется: все пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на период с 8 по 11 мая, получат денежные средства 6 или 7 мая.