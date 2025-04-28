Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться минимум в двойном размере, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом. Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, оплата труда в такие дни осуществляется не ниже уровня двойного тарифа по сравнению с обычными рабочими днями», — сказала она.
Эксперт уточнила, что работник может самостоятельно определить форму компенсации труда в праздник: выбрать увеличенную оплату или дополнительный выходной день взамен отработанному. Во втором случае деньги выдаются по обычным тарифам, а сам выбранный день отдыха дополнительно финансово не компенсируется.
«Для разных категорий работников предусмотрены конкретные правила расчета повышенной оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Сдельщикам начисляется оплата не менее двойной сдельной расценки за каждый выполненный объем работы. Работники с почасовой системой оплаты получают выплату не менее удвоенной дневной или часовой тарифной ставки», — добавила Лопатина.
При этом для сотрудников, работающих на фиксированном окладе размер выплаты зависит от объема переработанного времени относительно установленной месячной нормы часов. Работа в этих рамках рассчитывается как дополнительная ставка, равная одной дневной ставке сверх основного оклада. А если рабочий день выпадает за пределы месячного лимита времени, оплата производится в двукратном размере от дневной ставки к обычному окладу, заключила собеседница агентства.