Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники

При этом для сотрудников, работающих на фиксированном окладе размер выплаты зависит от объема переработанного времени относительно установленной месячной нормы часов. Работа в этих рамках рассчитывается как дополнительная ставка, равная одной дневной ставке сверх основного оклада. А если рабочий день выпадает за пределы месячного лимита времени, оплата производится в двукратном размере от дневной ставки к обычному окладу, заключила собеседница агентства.