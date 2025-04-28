Победа над Вооружёнными силами Украины в Курской области помогла сорвать «авантюры» западных государств и Киева, говорится в заявлении Центральной военной комиссии Северной Кореи.
«Благодаря этой бесценной победе с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области ВСУ было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить ход специальной военной операции РФ», — заявили северокорейские военные.
Документ обнародовало партийное издание «Нодон синмун».
Кроме того, ЦВК «самые горячие поздравления» бойцам армии КНДР. В материале подчёркивается, что их подвиги являются «золотой страницей» в истории развития отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в РФ.
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что помощь, оказанная военнослужащими Северной Кореи при освобождении от Вооружённых сил Украины Курской области, свидетельствует о глубоких союзнических связях между РФ и КНДР.