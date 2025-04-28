«Благодаря этой бесценной победе с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области ВСУ было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить ход специальной военной операции РФ», — заявили северокорейские военные.