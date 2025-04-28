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Военные КНДР: благодаря победе в Курской области сорваны авантюры Запада

Власти КНДР официально сообщили об отправке военных в РФ.

Победа над Вооружёнными силами Украины в Курской области помогла сорвать «авантюры» западных государств и Киева, говорится в заявлении Центральной военной комиссии Северной Кореи.

«Благодаря этой бесценной победе с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области ВСУ было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить ход специальной военной операции РФ», — заявили северокорейские военные.

Документ обнародовало партийное издание «Нодон синмун».

Кроме того, ЦВК «самые горячие поздравления» бойцам армии КНДР. В материале подчёркивается, что их подвиги являются «золотой страницей» в истории развития отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в РФ.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что помощь, оказанная военнослужащими Северной Кореи при освобождении от Вооружённых сил Украины Курской области, свидетельствует о глубоких союзнических связях между РФ и КНДР.