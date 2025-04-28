Два самолета МЧС России прибыли в Иран для помощи в тушении пожара в порту

«Сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.