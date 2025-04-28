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Два самолета МЧС России прибыли в Иран для помощи в тушении пожара в порту

Два борта МЧС приземлились в Иране, ожидается прибытие еще одного.

Источник: Комсомольская правда

Два российских самолета приземлились в Иране для оказания помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи. Речь идет о самолетах МЧС, направленных туда по поручению президента РФ Владимира Путина, информирует пресс-служба российского посольства в исламской республике.

«Сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Там же уточняется, что ожидается прибытие еще одного борта МЧС России.

Напомним, в морском порту на юге Ирана прогремел мощный взрыв, пострадали 80 человек.

Сообщалось, что причиной взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стали вещества, которое используется в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.

Также сообщалось, что президент Путин поручил направить в Иран несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту.