В России началась первая в году трёхдневная рабочая неделя

Но на этом сюрпризы последнего весеннего месяца не заканчиваются. Уже 5 мая начнётся вторая трёхдневная рабочая неделя (5−7 мая), после которой последуют ещё четыре выходных дня, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За весь май россияне будут работать лишь 18 дней, тогда как отдыхать — целых 13.