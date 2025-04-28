В России началась первая в году трёхдневная рабочая неделя

Но на этом сюрпризы последнего весеннего месяца не заканчиваются. Уже 5 мая начнётся вторая трёхдневная рабочая неделя (5−7 мая), после которой последуют ещё четыре выходных дня, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За весь май россияне будут работать лишь 18 дней, тогда как отдыхать — целых 13.
При этом эксперты предупреждают, что май — не самый выгодный месяц для оформления отпуска. Из-за большого количества праздничных дней расчёт отпускных производится по особой формуле, что существенно снижает размер выплат.