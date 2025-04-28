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В России началась первая в году трёхдневная рабочая неделя

В России стартовала укороченная рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля. При этом последний рабочий день перед майскими праздниками будет сокращённым. Сразу после этого россиян ждут продолжительные выходные — целых четыре дня отдыха в честь Праздника весны и труда.

Источник: Life.ru

Но на этом сюрпризы последнего весеннего месяца не заканчиваются. Уже 5 мая начнётся вторая трёхдневная рабочая неделя (5−7 мая), после которой последуют ещё четыре выходных дня, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За весь май россияне будут работать лишь 18 дней, тогда как отдыхать — целых 13.

При этом эксперты предупреждают, что май — не самый выгодный месяц для оформления отпуска. Из-за большого количества праздничных дней расчёт отпускных производится по особой формуле, что существенно снижает размер выплат.