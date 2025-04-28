Минлесхоз Белоруссии допустил связь лесных пожаров с украинскими поджогами

В Белоруссии не исключили связь природных пожаров с поджогами со стороны Украины, соответствующее заявление сделал министр лесного хозяйства республики Александр Кулик.
Он рассказал о распространении «трансграничных» лесных пожаров с украинской территории.
«Пожар, который вечером в субботу на прошлой неделе перешёл с украинской территории У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — сказал министр.
Кроме того, по его словам, в настоящее время в Белоруссии установлена «готовность номер один» для работников лесной отрасли. Помимо этого, вдоль границы были усилены пожарные расчёты.
«Все факты. Это так просто не бывает в лесной экосистеме», — добавил он, говоря о поджоге.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Напомним, первое трансграничное возгорание в Белоруссии было зафиксировано в феврале текущего года. Пожар случился на территории Полесского лесного хозяйства. Огонь перешёл по болотистой местности с Украины.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договориться по Украине получится, когда Российская Федерация достанет козыри.