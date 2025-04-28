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Минлесхоз Белоруссии допустил связь лесных пожаров с украинскими поджогами

В Белоруссии действует лесной пожар, который перешёл с территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Белоруссии не исключили связь природных пожаров с поджогами со стороны Украины, соответствующее заявление сделал министр лесного хозяйства республики Александр Кулик.

Он рассказал о распространении «трансграничных» лесных пожаров с украинской территории.

«Пожар, который вечером в субботу на прошлой неделе перешёл с украинской территории У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, в настоящее время в Белоруссии установлена «готовность номер один» для работников лесной отрасли. Помимо этого, вдоль границы были усилены пожарные расчёты.

«Все факты. Это так просто не бывает в лесной экосистеме», — добавил он, говоря о поджоге.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Напомним, первое трансграничное возгорание в Белоруссии было зафиксировано в феврале текущего года. Пожар случился на территории Полесского лесного хозяйства. Огонь перешёл по болотистой местности с Украины.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договориться по Украине получится, когда Российская Федерация достанет козыри.