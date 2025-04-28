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Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости

Невролог Мартынов: при деменции человек теряет не только память, но и мышление.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить», — сказал он.

По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.