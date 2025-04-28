Депутат Рады Дубинский сообщил о тысячах жалоб на силовую мобилизацию в ВСУ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб на насильственную мобилизацию в ВСУ, заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который содержится на Украине под стражей по обвинению в госизмене.
Так он опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что такие факты якобы единичны.
«Когда Зеленский говорит о “единичных случаях” насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов (Руслана — прим. ред.) Гладкого и (Клима — прим. ред.) Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах?» — написал арестованный в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Дубинский не исключил, что на Украине может начаться мобилизация женщин. Он предположил, что это может начаться в ближайшее время.
В середине апреля первый заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления в Раде сообщил, что ведомство будто бы стремится исключить практику принудительной мобилизации, несмотря на острую нехватку украинских военнослужащих на передовой. Он назвал насильственный призыв позорным явлением.