Депутат Рады Дубинский сообщил о тысячах жалоб на силовую мобилизацию в ВСУ

«Когда Зеленский говорит о “единичных случаях” насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов (Руслана — прим. ред.) Гладкого и (Клима — прим. ред.) Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах?» — написал арестованный в своём Telegram-канале.