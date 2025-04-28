В России с 1 мая взлетят цены на стройматериалы

«Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15−20%. Наибольшее удорожание (до 25%) можно ожидать на отделочные материалы из Европы. Это связано с турбулентностью мировых валют и логистическими издержками», — отмечают собеседники Life.ru.