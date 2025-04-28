Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов. Об этом агентству «Прайм» рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.