Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличатся втрое

Компании увеличили штрафы с 28 апреля.
Кикшеринговые компании втрое увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками. Размер санкций вырос с 10 до 30 тысяч рублей, сообщают операторы.
«Российские операторы кикшеринга Whoosh и “МТС Юрент” усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности — с 10 до 30 тысяч рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Компании приняли решение повысить штрафы исходя из собственной статистики: дети до 16 лет — самая аварийная категория.
Ранее в России уже вводились ограничения для пользователей арендованных электросамокатов — максимальная скорость была снижена до 20 км/ч, чтобы сократить число аварий и повысить безопасность на дорогах. Кроме того, обсуждались меры по ограничению работы самокатов в ночное время из-за рисков нетрезвого вождения.