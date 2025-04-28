Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличатся втрое

«Российские операторы кикшеринга Whoosh и “МТС Юрент” усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности — с 10 до 30 тысяч рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Компании приняли решение повысить штрафы исходя из собственной статистики: дети до 16 лет — самая аварийная категория.